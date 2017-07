An den beiden Wochenenden vom 15. - 18 und 23. - 25. Juni standen die Turnenden Vereine Sulz am Kantonalturnfest in Muri mit verschiedensten Disziplinen im Einsatz.

Jugend Sulz mit 89 Turnerinnen und Turner am Start

Die Jugend Sulz reiste mit der grössten Jugendsektion aller teilnehmender Vereine nach Muri. Dank der Schlussnote von 26.92 konnten die 89 Jugendlichen den hervorragenden 15. Schlussrang in der 1. Stärkeklasse erturnen.

4. Rang für Damenriege in der 2. Stärkeklasse

Mit einer Schlussnote von 27.83 verpasst die Damenriege das Podest nur um 3 Zehntelpunkte. Die Turnerinnen starteten den Wettkampf mit der Gerätekombination und erhielten eine Note von 9.53. Im 2. Wettkampfteil ging es mit den starken Noten von 9.70 am Reck und 9.46 am Weitsprung weiter. Der Wettkampf wurde mit dem Fachtest Allround (8.43) und mit der Pendelstafette (8.98) abgeschlossen.

Neuer Vereinsrekord für den Turnverein

Der Turnverein holt sich eine hervorragende Gesamtpunktzahl von 28.57 und somit den 6. Rang in der 1. Stärkeklasse. Dies ist die höchste vom Turnverein Sulz je erturnte Schlussnote. Die GymnastikturnerInnen konnten den Wettkampf dank einer soliden Leistung und der Note von 9.25 erfolgreich eröffnen. Das Barrenteam nahm diesen Schwung mit und trumpfte vor einem euphorischen Publikum mit einer neuen Saisonbestleistung und der Note von 9.69 auf. Im 3. Wettkampfteil bestätigten die Reckturner ihre starke Form mit der Note 9.75. Im Fachtest wurde mit der Schlussnote von 9.69 ebenfalls ein neuer Vereinsrekord aufgestellt und die Steinheber erhielten für ihre Leistung eine Note von 9.23.

Auch in der Kategorie 35+ waren die Sulzer Turner am Start. Die Frauenriege holte sich in der 3. Stärkeklasse den 6. Schlussrang und die Männerriege konnte sich dank einer hervorragenden Leistung den 2. Rang in der 2. Stärkeklasse sichern; Im Faustball erreichten sie den guten 14. Platz.

6 Podestplätze im Einzelturnen

Von den Turnenden Vereinen Sulz waren am ersten Turnfestwochenende über 30 Einzelturnerinnen und Turner am Start. Insgesamt konnten 6 Medaillen und 8 Auszeichnungen erturnt werden.

Die Podestplätze im Überblick:

Rang 1: Jasmin und Melanie Steinacher (Geräteturnen zu zweit)

Rang 2: Sabrina Fuchs und Nicole Pfister (Gymnastik zu zweit), Daniel Boss (Geräteturnen K6), Florian Stadelmann (Geräteturnen K7)

Rang 3: Adrian Müller (Geräteturnen KH), Seline Betschart (Leichtahletik 4-Kampf)