Turner - Jassmeisterschaft 2020

Seit mehreren Jahren führen die Turner des STV Niedererlinsbach SO einmal im Jahr, ihre Vereins interne Jassmeisterschaft durch. Seit 2018 pflegen die Turnenden Vereine Erlinsbach AG und SO (DTV Erlinsbach SO, STV Niedererlinsbach SO und STV Erlinsbach AG) eine engere Zusammenarbeit, so kam es, dass 2018 auch der DTV und der STV Erlinsbach AG ans Turnier eingeladen wurden. Seither war das Turnier jeweils eine Erfolgsgeschichte für die Turnerinnen und Turner des STV Erlinsbach AG, so belegten sie 2018 den 1. und 2. Rang und 2019 den 1. und 3. Rang. 2020 wurde das Turnier wegen Covid-19 vom Frühling in den Herbst verschoben. Gestern war es dann soweit und die Karten konnten ausgeteilt werden. Die Aargauer kamen mit der Mission Titelverteidigung und dem Traum vom Hattrick über die Kantonsgrenze in Freihof. Doch das Kartenglück war nicht auf der Seite der Aargauer und so kam es dass diese Jahr drei Solothurner auf dem Podest landeten. Die Resultate waren zwar knapp aber gereicht hat es leider nicht. Dennoch war es ein gemütliche Jassabend mit grossartigen Leuten.

Übrigens gejasst wir nach folgendem Modus: 4 Runden an jeweils 8 Durchgängen, die Gegner und der Jasspartner/in werden pro Runde ausgelost. Jede(r) nimmt seine Punkte mit. Alles zählt einfach, es wird nichts gewiesen, "Trumpf, Obeabe und Undeufe" sind erlaubt.

Wir gratulieren den Siegern, bedanken uns beim Organisator des STV Niedererlinsbach und freuen uns auf nächstes Jahr.