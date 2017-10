Aber alles bei dieser Niederlage an der Defensive festzumachen ist sicher falsch, denn die Stürmer treffen eindeutig zu wenig. Trotz fünf Gegentoren wäre ein positives Resultat durchaus im Bereich des Möglichkeiten gewesen, wenn die herausgespielten Chancen ausgenutzt und das Powerplay besser gespielt würden.

«Wir müssen als Einheit funktionieren»

Bei 42 Torschüssen muss mehr als ein Tor herausschauen, obwohl in der 15. Minute Guantarios Tor zum 1:3 vom Schiedsrichter nicht gesehen und somit nicht gegeben wurde. Die Meinung dazu des Kapitäns ist klar: «Wir sündigen im Abschluss und das Powerplay ist eine Frechheit. Wir spielen das Powerplay nicht so, wie vorgesehen. Wir müssen als Einheit zusammen funktionieren. Wenn nur einer macht, was er muss, reicht das nicht. Dem gegnerischen Torhüter die Sicht nehmen, machen wir zudem extrem schlecht. Das müssen wir unbedingt verbessern. Das Powerplay wird sehr wichtig in dieser Saison, wo viele Strafen gegeben werden.»



Auch sich selber schliesst er in diese Kritik mit ein, obwohl er heute sein zweites Saisontor erzielte:» Bei der Chancenerwartung erwarte ich anderes von mir. 2 Tore in 9 Spielen ist nicht mein Anspruch. Da muss mehr kommen! Das ist mein Job im Team, den ich im Moment nicht erfülle. Ich arbeite jedoch daran und hoffe mit dem heutigen Tor, das es jetzt wieder anhängt.»



Das nächste Spiel findet am nächsten Dienstag, 24. Oktober um 20:15 Uhr zu Hause gegen den EHC Chur statt. Dann mit hoffentlich 100%igen Einsatz und vielen Toren von Voegelin und seinen Mannschaftskollegen.