Tischtennisclub Döttingen / Meisterschaft Saison 2019-2020 / Resultate Rückrunde 4 und 5

Spielbericht des Tischtennisclubs Döttingen der laufenden Meisterschaft 2019/2020

(wr, rm 04.03.2020) In der laufenden Meisterschaft wurden die Rückrunden 4 und 5 absolviert.

Es wurden folgende Resultate der Döttinger Mannschaften erreicht:

Döttingen 1, 1. Liga:

Im Auswärtsspiel gegen Pratteln konnte, wie bereits in der Vorrunde, ein knapper Sieg für Döttingen verbucht werden. Wesentlich dazu beigetragen hat Robin Mühlebach, er blieb an diesem Abend ohne Niederlage und krallte sich an der Seite von Tine auch den Doppelsieg im fünften Satz. Victor Granet und Tine Celcer trugen mit je einem Sieg über Florian Rechner zum 6:4-Erfolg bei. Einen überraschend guten Tag hatte Wladislaw Fortuna, der trotz deutlich tieferer Klassierung 2 Siege für Pratteln einspielte. Auch der Abwehrspieler Ronny Abt ging zweimal als Sieger vom Tisch.

Die Rückrunde gegen Bremgarten 2 wurde im Unteren Aaretal ausgetragen. Wiederum scheiterten alle Gegner an Robin. Er gab in allen drei Einzel nur gerade zwei Sätze ab. Das Pech verfolgte an diesem Abend Tine, zweimal unterlag er, mit dem Minimum von 2 Punkte Differenz, im fünften Satz seinem Gegenüber. Erst im letzten Spiel konnte er sich einen Sieg für Döttingen krallen. Victor zeigte seine Nervenstärke und behielt gegen Christian Tallner im fünften Satz die Oberhand und konnte so einen 0:2-Rückstand noch aufholen. Des Weiteren gewann er relativ klar gegen Bruno Böller, musste sich jedoch im letzten Spiel Markus Korner geschlagen geben. Ein weiterer Erfolg im Doppel, gespielt von Victor und Robin, besiegelte den 7:3 Heimsieg.

Döttingen 2, 2. Liga:

Im Auswärtsspiel gegen den TTC KV Liestal waren Patrick Müller, Mimmo Calabretto und Daniel Häfeli auf Wiedergutmachung aus. Denn das Hinspiel ging ohne Spielgewinn verloren. Nach sechs gespielten Einzeln war die Partie immer noch ausgeglichen. Nachdem das Doppel in einer engen Begegnung von Patrick und Mimmo gewonnen wurde, stieg die Hoffnung auf einen Sieg. Doch Patrick und Mimmo verloren ihre Partien knapp in fünf bzw. vier Sätzen. Daniel rettete dann mit seinem Sieg im fünften Satz das 5:5 Remis, nachdem er im vierten Satz noch vier Matchbälle abwehren musste.

In der 5. Rückrunde trafen Patrick, Mimmo und Daniel auswärts auf den TTC Basel 2. Gespielt wurde dabei in der Eingangshalle einer Schule mit sehr schlechten Licht- und Platzverhältnissen. Auch die Fasnachtsdekoration über den Tischen konnte die Begeisterung über dieses Spiellokal nicht steigern. Diesen Heimvorteil nutzte das Basler Trio erbarmungslos aus und gewann alle sechs Einzel vor dem Doppelspiel. Nun ging es für Döttingen noch um Schadensbegrenzung, um wenigstens noch einen Punkt zu holen. Dazu brauchte es aus den restlichen vier Partien mindestens drei Siege. Patrick und Mimmo gewannen dann auch das Doppel, und Patrick bestritt sein letztes Einzelspiel siegreich. Daniel verlor sein Spiel gegen den stärksten Basler, und auch Mimmo gab den Sieg im fünften Satz trotz klarer Führung noch aus der Hand. So stand die 8:2 Niederlage fest, und die zweite Mannschaft musste ohne einen Punkt und ungeduscht die Heimreise antreten. Denn in diesem speziellen Lokal gab es auch keine Duschen.

Döttingen 3, 3. Liga:

Im vierten Spiel der Rückrunde trat Döttingen III mit der Stammbesetzung Thomas Riechsteiner, Svetlana Harrer und Paul Seidel gegen Schöftland an, einer der direkten Konkurrenten in der Tabelle. Die ersten drei Spiele wurden allesamt in je drei klaren Sätzen entschieden, wobei Thomas seines verlor und die anderen beiden gewonnen werden konnten. In den nächsten beiden Runden sah es schon knapper aus, Svetlana bestritt zwei Partien über fünf Sätze, von denen sie eines erfolgreich beendete. Während Paul zwei weitere Siege beisteuern konnte, blieb Thomas glücklos. Zusammen mit dem überzeugenden Auftreten von Svetlana und Paul im Doppel konnte insgesamt ein wichtiges 6:4 für die Döttinger herausgeholt werden.

Auch im nächsten Heimmatch gegen Zofingen gab es einen Sieg, mit dem klaren Resultat von 8:2 ist der Abstiegskampf nun so gut wie beendet. Svetlana und Paul gewannen alle ihre Partien sowie das Doppel, wobei sie sich mit je einem Sieg über fünf Sätze schon anstrengen mussten. Auch Thomas zeigte sich stark, obwohl er zuerst zwei knappe Niederlagen einsteckte. Doch im letzten Spiel des Tages konnte auch er einen entscheidenden Sieg für das Gesamtresultat beisteuern.

Döttingen 4, 4. Liga:

Döttingen 4 spielte das Auswärtsspiel gegen den Tabellenletzten Winznau 1 mit Roman Kleiner, Walter Riechsteiner sowie dem Ersatzspieler Dieter Füchsle, der durch den Ausfall von Sabrina Schifferle und Patrick Keller zum Einsatz kam. Nach dem hohen Vorrundensieg wollte sich die Döttinger Mannschaft wiederum gegen Winznau 1 durchsetzen. Etwas dagegen hatte die junge Spielerin Larissa Stebler, die einen guten Tag erwischte und dabei alle Döttinger Herren bezwang. Einzig gegen Walter musste sie über die ganze Spieldauer gehen und gewann erst im 5. Satz hauchdünn mit 11:9. Walter gewann gegen die weiteren Winznauer dann aber jeweils klar in drei Sätzen. Roman erwischte einen schlechten Tag und gewann nur sein Startspiel gegen Ruedi Schwarz. Hervorragend schlug sich der Ersatzspieler Dieter, der sogar zwei Einzel für sich entscheiden konnte. Somit musste das Doppel mit Roman und Walter über den Sieg entscheiden. Trotz hohen Führungen in den Sätzen, machten es die Döttinger spannend, konnten dann aber schlussendlich mit 3:1-Sätzen gewinnen und Döttingen 4 zum knappen 6:4-Auswärtssieg verhelfen.

In einem weiteren Auswärtsspiel gegen den Tabellenzweiten Frick 3 spielten Roman, Walter sowie Ersatzspieler Dieter. Die Döttinger wollten sich für die hohe Vorrundenniederlage revanchieren. Dies ist ihnen gelungen. Gegen den starken Jürgen Zoller konnten alle nichts ausrichten und verloren jeweils in 3 Sätzen. Roman und Walter erwischten einen guten Tag und gewannen jeweils gegen den jungen Leandro Senn sowie den Routinier Tobias Schmid. Gut schlug sich der Ersatzspieler Dieter, der zwar kein Spiel gewinnen konnte, aber gegen alle Gegner ein ansprechendes Spiel zeigte. Wobei er gegen Tobias sich erst im 5. Satz mit 9:11 sehr knapp geschlagen geben musste. Somit musste das Doppel mit Roman und Walter über den Sieg entscheiden. Nach dem Verlust des ersten Satzes kamen die Beiden immer besser ins Spiel und gewannen die darauffolgenden drei Sätze. Somit teilten sich die beiden Mannschaften ein gerechtes 5:5-Unentschieden.

Döttingen 5, 5. Liga:

Obwohl in Topbesetzung antretend musste Döttingen 5 eine 8:2 Niederlage hinnehmen. Gerd Rupinski und Oliver Roth waren einfach zu stark, nur gegen Saulis Damcikas konnten Dieter und Nicky gewinnen. Werner hatte viel Pech und verlor im fünften Satz nach einer grossen Aufholjagd 11:9. Und auch das Doppel ging im fünften Satz 11:9 verloren. Somit bleibt nur zu konstatieren: Ausser Spesen nichts gewesen.

Nicky, Dieter und Werner starteten zu diesem wichtigen Match gegen den Abstieg. Mit einem Sieg über Brugg 5 sollte genügend Vorsprung auf die Abstiegsplätze geschaffen werden. Um es kurz zu machen, dieses Ziel wurde erreicht. Nicky, einmal mehr er, gewann seine drei Spiele, Dieter gewann 2 und Werner 1 Spiel. Somit hatten wir 6 Siege, für Brugg blieben nur vier übrig.

Döttingen O40:

Zum 4. Spiel der Rückrunde empfing Döttingen den TTC Aarau. Döttingen spielte in der Besetzung Svetlana Harrer, Mimmo Calabretto und Daniel Häfeli. Das gegnerische Trio war klassierungsmässig gleich stark aufgestellt. So stand dann die Partie vor dem Doppel immer noch ausgeglichen. Dabei brachte Svetlana den stärksten Aarauer an den Rand einer Niederlage und verlor knapp in fünf Sätzen. Mit der Niederlage im Doppel ging für Mimmo und Daniel nach langer Zeit wieder einmal ein Doppel verloren. Dabei lagen die beiden noch mit zwei gewonnenen Sätzen vorne, danach passte dann nicht mehr viel zusammen. Trotzdem endete die Partie 5:5 Unentschieden, weil von den drei letzten Einzeln zweimal die Döttinger Spieler als Sieger vom Tisch gingen. Insgesamt steuerten Mimmo und Daniel je zwei Siege bei, während Svetlana eine Partie gewann.

Resultate der Mannschaften:

1. Liga, Döttingen 1:

Pratteln 2 gegen Döttingen 1 / 4:6

Döttingen 1 gegen Bremgarten 2 / 7:3



2. Liga, Döttingen 2:

KV Liestal gegen Döttingen 2 / 5:5

Basel 2 gegen Döttingen 2 / 8:2



3. Liga, Döttingen 3:

Schöftland 3 gegen Döttingen 3 / 4:6

Döttingen 3 gegen Zofingen 2 / 8:2



4. Liga, Döttingen 4:

Winznau 1 gegen Döttingen 4 / 4:6

Frick 3 gegen Döttingen 4 / 5:5

5. Liga, Döttingen 5:

Mellingen gegen Döttingen 5 / 8:2

Brugg 4 gegen Döttingen 5 / 4:6

Döttingen O40:

Döttingen O40 gegen Aarau O40 / 5:5