Am Samstag 21. Oktober 2017 war es wieder soweit. Das Teens Gym des TSV Rohrdorfs ist in die zweite Saisonhälfte mit dem Kleinfeldprogramm „Let’s rock“ gestartet. Sehr ungewöhnlich für die Teen’s, war der späte Treffpunkt um 15.00 Uhr im Hinterbächli. Gemeinsam machte sich die Gruppe auf den Weg an den NWS in Laufenburg, wo man sich nach der Ankunft auch direkt in die Einturnhalle begab. Dank dem schönen Herbstwetter konnte das Programm noch einmal im freien geübt werden. Schon bald aber ging es mit dem letzten Wettkampfblock los, wo das Teens Gym an den Start durfte. Die Girls waren teilweise nervöser als sonst, liessen sich aber nicht allzu viel anmerken. Um 17.10 Uhr galt es dann ernst und das Programm ging über die Bühne. Mit einer Note von 9.21 war die Gruppe glücklich und zufrieden. Es reichte auf den dritten Platz und war ein guter Start in die zweite Saisonhälfte. An dieser Note möchte das Teens Gym weiter anknüpfen, um an den Schweizermeisterschaften in Willisau am 2. Dezember 2017 noch ein besseres Ergebnis zu turnen.

Nadja Egloff