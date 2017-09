Der Halbtagesausflug führte 17 interessierte Frauen per Zug und Bus nach Buchs AG zu Chocolat Frey. Schon beim Aussteigen roch man die Schoggi. Als erstes durften wir gleich zur Tat schreiten und zwei eigene Schokoladen giessen, mit vielen Ingredienzen mischen und verzieren. Was allen Beteiligten viel Spass machte. Danach ging es gruppenweise in die informative und unterhaltsame Ausstellung und zum mit Freuden erwarteten Degustieren. Nach einem Stopp im Shop und einer Stärkung im Café machten wir uns gut gelaunt auf den Heimweg.