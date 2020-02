Spielen Sie mal wieder - mit viel Fantasie und Kreativität!

Kinder sind wahre Meister des Spiels. Doch ab der Pubertät lässt der Spieltrieb nach und so spielen Erwachsene viel seltener, manch Einer gar nicht mehr. Dazu kommt: Im Alltag sind es Erwachsene gewohnt, zu funktionieren, ihre Aufgaben zu erfüllen und das sowohl auf der Arbeit als auch zuhause. Es bleibt kaum Zeit zum Spielen. Dabei ist das Spielen auch für Erwachsene von Bedeutung.

Spielen regt die Fantasie und Kreativität an. Deswegen fällt es Erwachsenen beim Spielen auch leicht, sich in andere Welten hineinzuversetzen.

Auch motorische Fähigkeiten werden bei Erwachsenen durch das Spielen verbessert.

Der Spass am Spielen wirkt befreiend und entspannend, er ermöglicht eine Auszeit vom Alltag, kompensiert Alltagsfrust und vertreibt Langeweile.

Das Spielen mit der Familie oder mit Freunden fördert zudem den sozialen Zusammenhalt und die sozialen Kompetenzen. Man ist auf eine spielerische Weise gezwungen, sich mit seinen Mitspielern auseinanderzusetzen, was es auch möglich macht, bisher unbekannte Eigenschaften an ihnen zu entdecken, zusammen Spass zu haben und die gemeinsame (Aus-)Zeit zu geniessen. Eliane Jordi, Präsidentin Ludothek Wasseramt

