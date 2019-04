Trainer Marco Kurth spürte vor dem Spiel, dass die Mannschaft an diesem Samstagabend noch nicht richtig wach war und schicke seine Equipe früher als gewohnt zum Einlaufen. Die Weitsicht des Trainers zeigte Wirkung.

Aufgeweckt durch ein engagiertes Einlaufen, konnten sich die Spieler des TVS gleich zu Beginn der Partei einen kleinen Vorsprung erarbeiten und gingen mit zwei Längen in Führung. Da man in der Deckung sehr kompakt stand und sich Torwart Rados Dukanovic mit mehreren Paraden auszeichnete, fielen die vergebenen klaren Torwürfe im Angriff nicht all zu stark ins Gewicht.

Im Laufe der Partie verbesserte sich dann auch die Solothurner Wurfeffizienz und die Führung konnte kontinuierlich ausgebaut werden. Bereits zur Pause erspielten sich die Ambassadoren so einen komfortablen 7-Tore Vorsprung.

Sieg zeichnete sich ab

Mit dem Gesamtscore von 17-10 wurden die Seiten gewechselt. Beide Teams haben den Ligaerhalt bereits vor einiger Zeit gesichert und wollen die Saison mit positiven Ergebnissen abschliessen. Den Solothurnern gelang dies in der ersten Hälfte deutlich besser.