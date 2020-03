Sorop Solothurn unterstützt „Vision Himalaya“: 60 Augen können wieder sehen

3‘000 Franken machen es möglich: 60 Augen können im entlegenen Himalaya-Gebiet operiert werden und den betroffenen Menschen das Augenlicht zurückgeben. Die Stiftung „Vision Himalaya“, domiziliert in Brugg, leistet diese unentgeltliche Hilfe zusammen mit lokalen Partnerorganisationen. Mobile chirurgische Einrichtungen in Form von Augencamps leisten unentgeltliche medizinische Hilfe, es werden aber auch feste augenmedizinische Stationen aufgebaut und lokales Personal in der Augenheilkunde ausgebildet. Für Sorop Solothurn ein Lichtblick im wahrsten Sinn des Wortes.