Sonntag, 6. September 2020 um 17:00 Uhr, in Stadthalle Kleinholz Olten, Herren 1. Liga

Die Herren des HVO starten mit dem Heimspiel gegen Wohlen in die Saison 2020/21.

Nach dem abrupten Covid19-bedingten Abbruch der vergangenen Spielzeit gab es im Team die eine oder andere Veränderung:



So musste Torhüter Silen Locatelli leider gesundheitsbedingt seine Handballschuhe an den Nagel hängen, gleiches tat Andrin Steiner, Martin Burri legt eine Handballpause zugunsten seines Studiums ein, die beiden HSC’ler Daniel Parkhomenko und Manuel Zehnder verstärken den HVO nicht mehr und spielen fortan beim HSC oder im Fall von Dani zusätzlich in der NLB bei Solothurn. Auch Julius Voelkin zog weiter in die NLB zum STV Baden, Daniel Moor spielt künftig in der 2. Mannschaft des HSC und Nico Schwab trat schon auf die Rückrunde 2019/20 zurück.

Demgegenüber stehen die Zuzüge der talentierten HSC-Junioren wie Torhüter Jan Büsching, den Feldspielern Leon Bucher, Onelio Gomboso, Timo Vonder Mühll sowie Joel Willecke. Zusätzlich kehrt Pascal Schenker ins Team zurück, er verpasste wegen eines Unfalls die ganze letzte Saison.



Die etwas andere Vorbereitung (auch hier lässt Corona grüssen) zeigte eine willige und äusserst motivierte Truppe. Es wird spannend zu sehen sein, wie sich das Team in der zur letzten Saison unveränderten Gruppe 3 der 1. Liga schlägt.



Wir freuen uns geht es endlich wieder los und danken herzlich für die Unterstützung unter Einhaltung des Schutzkonzeptes des SHV und des HVO.

Hopp Oute!

Marco Lorenz