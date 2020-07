Senioren der Naturfreunde Kanton Solothurn wandern zum Esterliturn

Anfangs Juli fand die Seniorenwanderung der Naturfreunde des Kantons Solothurn statt. Trotz Corona Krise trafen sich 17 wanderfreudige Seniorinnen und Senioren von 4 Sektionen am Bahnhof Olten. Nach den Vorschriften und Hygienemassnahmen des BAG fuhren wir mit dem Zug nach Lenzburg. Alle freuten sich auf die Wanderung nach so langer Pause und Lock Down. Zu Fuss gingen wir weiter Richtung Stadt, den Sportanlagen und dem Aabach entlang, durch den Wald zum Esterliturm. Es war ein heisser Tag und der Wald spendete uns angenehmer Schatten.

Der 48 m hohe Esterliturm wurde 1974 von der Ortsbürgergemeinde errichtet, und bietet eine prächtige Rundsicht bis in die Berner Alpen. Einige bestiegen den Turm, während die Andern sich schon auf das Mittagessen freuten. Nach einer ausgiebigen Pause im kühlen Schatten ging es weiter ins Feufweihertal. Die fünf Weiher im wasserreichen Tal wurden im 16.Jahrhundert für Fischzucht und Bewässerung, und später als Löschwasser der Stadt Lenzburg genutzt. Nur der Feufweiher und der Dritte sind übriggeblieben. Nach einer Trinkpause beim Weiher führte uns der Weg zurück zum Bahnhof Lenzburg. Schon waren die ersten Gewitterwolken sichtbar und alle waren froh als der Zug uns zurück nach Olten brachte.