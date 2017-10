Gleich drei Turner des STV Niederrohrdorf konnten sich dieses Jahr für die Schweizermeisterschaften im Einzelgeräteturnen in der Kategorie K5 qualifizieren!

Eine weite Reise bleibt Samuel Sidler, Nicola Kämpf und Thomas Baldinger dabei aber erspart. Die diesjährigen Meisterschaften finden am Samstag den 11. November 2017 in Wettingen im Tägerhard statt. Alle drei Turner konnten in diesem Jahr schon Podestplätze im K5 an den Wettkämpfen erturnen, und befinden sich auf einem ähnlichen Leistungsniveau, dank dem sie sich für die SM qualifizieren konnten.

Im K5 können insgesamt 6 Aargauer Turner an den Schweizer Meisterschaften teilnehmen, welche da den Kanton vertreten werden. Am Samstag den 11. November werden die Turner ab 08.05 Uhr im Tägi ihren Wettkampf beginnen, und werden versuchen sich möglichst weit vorne zu klassieren. Danach werden die weiteren Kategorien zu sehen sein.

Ab 18.05 Uhr startet dann der Wettkampf in der Königskategorie K7. Dort werden die besten Geräteturner der Schweiz ihre Übungen am Boden, Schaukelringen, Sprung, Barren und Reck zeigen.

Am Sonntag den 12. November geht es im Mannschaftswettkampf der Kantone um Edelmetall. Um 10.35 Uhr startet die Aargauer Kategorie B Mannschaft, um 13.25 beginnt Aargau Kategorie A den Wettkampf.

Neben den momentan starken Berner und Innerschweizermannschaften, und dem Team vom Waadtland, versuchen natürlich auch die Aargauer mit gelungenen Übungen einen Podestplatz zu erturnen. Für zwei spannende Tage mit attraktivem Turnsport ist also gesorgt.

Stefan Gasser