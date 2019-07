Eine Medaille an den Schweizer Meisterschaften ist das Ziel jeder Ruderin und jedes Ruderers im Leistungssport. 929 Teilnehmende, darunter 20 vom Ruderclub Baden, waren am 7./8. Juli auf dem Rotsee. Im Einer (Skiff) der Kategorie Männer kämpfte Scott Bärlocher vom RC Baden gegen die Top Shot Roman Röösli sowie Nico Stahlberg und erreichte den 3. Rang.

Ende Juli wird er im Rahmen des Nationalkaders in Florida im Vierer an den U23 Weltmeisterschaften teilnehmen. Olivia Nacht, Mitglied im RC Baden und im SC Luzern ruderte diesmal unter der Flagge des Seeclub Luzern, da sie dort mit Gleichaltrigen in ihrer Leistungsklasse rudern kann.

Ihr Team wurde gleich zweimal Schweizer Meister und zwar im Doppelvierer und im Vierer ohne (Riemenvierer). Dann kam noch eine Silbermedaille im 8er hinzu. Olivia Nacht rudert ebenfalls an der U23 WM im Skiff. Zuerst feierte Olivia die Goldmedaillen in ihrer Heimat, dem Ruderclub Baden, anschliessend in Luzern.

Massiver Gewittersturm am Samstag

Im ebenfalls hart umkämpften Feld der Riemenzweier Männer Elite erreichten Anton Flohr und Felix Reber Silber. Rudererinnen und Ruder, die älter als 27 Jahre alt sind, rudern an der SM in der Kategorie Masters, in entsprechenden Altersklassen (A-G). Andreas Pirscher und Ewald Grobert (E) erreichten souverän den 1. Rang im Doppelzweier. Später ruderte Andreas noch im Doppelvierer mit dem RC Kreuzlingen und erreichte dort den 3. Rang.

Der massive Gewittersturm über dem Rotsee brach am Samstagnachmittag gerade los, als Andreas Pirscher an den Siegersteg rudern wollte. Plötzlich flogen die Fetzen und der Wind peitschte den Rotsee in einem selten gekannten Ausmass. Nach zwei Stunden war der Spuk vorbei. Dafür herrschte am Sonntag ideales Ruderwetter und auch für die SM-Feier im RCB an der Limmat war das Wetter ideal.