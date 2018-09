Der Turnverein Weiningen ist der Veranstalter des diesjährigen Finals der Schweizer Meisterschaften im Einzelgeräteturnen. Das turnerische Highlight wird am Wochenende des 17. und 18. Novembers in der Stadthalle in Dietikon stattfinden.

Am Samstag, 17. November, starten bereits frühmorgens um 7:30 Uhr die Wettkämpfe der Turnerinnen in den Kategorien fünf, sieben und Damen. Um 20:45 Uhr folgt die Rangverkündigung.

Am Tag darauf folgen die Wettkämpfe der Turnerinnen der Kategorie sechs (Start 8:30 Uhr), bevor dann am Nachmittag (13:45 Uhr) die Gerätefinals der Turnerinnen und Turner starten. Anschliessend folgt die Rangverkündigung um 16:00 Uhr.

Für die Zuschauer und Feinschmecker ist der Festbetrieb am Samstag von 06:00 Uhr - 02:00 Uhr und am Sonntag von 06:30 - 17:00 Uhr geöffnet.

Die Turnerinnen und Turner freuen sich auf viele Zuschauer und einen gelungenen Anlass!