Samstag, 8. Februar 2020 um 17.00 Uhr, Binningen Spiegelfed – Herren 1. Liga

Nach dem 26:26 Unentschieden in Frauenfeld treten die Herren gegen die HSG Leimental zum zweiten Auswärtsspiel an. Obwohl sie in der Ostschweiz ein gutes Spiel zeigten, musste der erste Punkt abgegeben werden. Dies lag unter anderem daran, dass man im Angriff zu viele 100-prozentige Chancen liegen liess.

Für die kommenden Partien heisst das nun, dass man die Kaltblütigkeit im Abschluss braucht. Ansonsten ist das Team auf gutem Weg, auch die nächste Herausforderung Leimental anzugehen. Das Spiel im Spiegelfeld in Binningen beginnt am Samstag um 17.00 Uhr.



Hopp Oute!

Marco Lorenz