Samstag, 24. Oktober 2020 um 17:45 Uhr, in Wohlen, Hofmatten - Herren 1. Liga

Weiter geht es in Wohlen

Nach dem Corona bedingten Ausfall des Spiels gegen Dagmersellen treten die Oltner Herren am Samstag in Wohlen an. Alles schien gut nach dem Spiel gegen Kriens, soeben hatte das Team mit 32:28 die Luzerner nach einer spielfreien Phase von zwei Wochen bezwungen und wieder in den Rhythmus gefunden. Die Hiobsbotschaft folgte danach zu Beginn der neuen Woche mit der Meldung, dass ein Spieler der Oltner positiv auf Covid-19 getestet wurde. Die schon fast logische Konsequenz folgte mit der Quarantäne des ganzen Teams bis und mit 22.10. Diese ist nun erfolgreich überstanden und die Mannschaft kann sich auf die nächste Aufgabe gegen Handball Wohlen konzentrieren. Sicher ist der Umstand bezogen auf Handball insofern etwas hinderlich, dass der HVO in den letzten drei Wochen gerade mal einen Ernstkampf bestreiten konnte aber man muss mit der Situation von Spielverschiebungen umgehen denn diese können sich im Verlauf der Saison noch häufen da nebst Olten in der Gruppe 3 der 1. Liga auch schon Altdorf und Muotathal in Quarantäne waren. Auf den nächsten Gegner aus Wohlen trifft man bereits zum zweiten Mal, denn zu Beginn der neuen Meisterschaft starteten die Oltner mit einem klaren 36:26 gegen eben diesen Gegner in die Saison. Die Freiämter bekundeten zu Beginn etwas Mühe und verloren ihre ersten drei Spiele allesamt, bevor sie dann mit einem Sieg gegen Muotathal und zuletzt mit einem Erfolg über Muri aufhorchen liessen. Es wird für die Oltner nicht einfach denn die Wohler sind sicher gefestigter als dies noch im Startspiel der Fall war und verfügen bereits über mehr Spielpraxis da sie bereits deren sieben Spielen absolvieren konnten. Zudem verfügen sie mit Adrian Studerus über einen absoluten Topscorer der Gruppe. Der HVO muss an die zweite Halbzeit des Kriens-Spiels anknüpfen wenn die Partie am Samstag um 17:45 in der Hofmatten zu Wohlen startet.

Hopp Oute!!!

Marco Lorenz