Samstag, 15. Februar 2020 um 14.00 Uhr, Olten Stadthalle Kleinholz – Herren 1. Liga

Nach dem klaren 35:19 Auswärtserfolg gegen Leimental empfangen die Herren den HV Herzogenbuchsee zum Spitzenspiel.

Die Berner, welche gut in die Finalrunde starteten, mussten am letzten Sonntag die erste Niederlage einstecken und verloren gegen die Pfader aus Neuhausen. Dass es gegen die Schaffhauser schwierig ist, musste auch der HVO erfahren und konnte das Spiel nur mit Glück für sich entscheiden. Herzogenbuchsee wird somit in Olten mit einer grossen Portion Motivation auftreten, damit das starke Team die Niederlage wieder wettmachen kann. Aus der Vergangenheit ist man sich beim HVO bewusst, dass mit Buchsi ein äußerst unbequemer Gegner wartet.

Sofern die Dreitannenstädter an die konzentrierte Leistung vor Wochenfrist anknüpfen steht einer spannenden Begegnung nichts im Weg. Angepfiffen wird das Spiel um 14.00 Uhr in der Stadthalle



Hopp Oute!

Marco Lorenz