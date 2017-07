Nach 365 Tagen musste Präsident Kurt Büchler sein Amt im Rotary Club Aarau seinem Nachfolger übergeben.



Die jährliche präsidiale Amtsübergabe beim Rotary Club Aarau wurde dieses Jahr am 27. Juni 2017 im Stadtmuseum Schlössli in Aarau durchgeführt. Nach einem kurzen Jahresrückblick übergab Rot. Kurt Büchler sein Amt und die 'Rotary Wanderuhr' weiter an Rot. Luzi-Peter Schmidt. Vollgepackt mit den besten Wünschen für das neue Präsidialjahr übernahm der neue Präsident unverzüglich seine erste Amtshandlung. Er stellte sein Vorstandsteam und seine Kommissionsmitglieder vor. Die Anzahl seiner Helfer war nicht klein. Alle wurden mit ihren Pflichten schriftlich vertraut gemacht, indem jeder eine Urkunde überreicht bekam. Mit tiefer Verbundenheit zum Rotary Club Aarau versprach er seinen Clubmitgliedern ein grosses Engagement für das kommende Clubjahr.