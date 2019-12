Robin Affentranger schwimmt im Rücken so schnell wie vor ihm noch kein 15-jähriger Schweizer.

Noch bleibt Zeit bis im nächsten April um sich für die europäischen Grossereignisse bei der Jugend und bei den Junioren zu qualifizieren. Doch nun hat sich das harte Training der letzten Zeit für vier Athleten des SC Aarefisch, Aarau bereits beim ersten Versuch mit der Schweizer Nationalmannschaft ausgezahlt. Zum Jahresende zeigten sie sich am XII+I. SCITEC GYÕR OPEN in Ungarn noch einmal in Topform.

Allen voran der Rückenspezialist Robin Affentranger, 04, der die Limiten für die Junioren-Europameisterschaft in Aberdeen und die Nordic Age Group Championship schaffte und bereits jetzt in Ungarn mit 58.36 den alten Jahrgangsrekord über 100m Rücken (bisher 59.25 aus dem Jahre 2015) unterbot und mit 2:04.67 seinen eigenen Rekord über 200m Rücken pulverisierte. Damit wurden auch die uralt Aargauer Rekorde des ehemaligen Aarefisch-Europameisterschaftsteilnehmers Rolf Schwyter geknackt.

David Radam, 04, über 1500m Freistil und Anna Vismara, 05, über 400m Vierlagen inklusive Aargauer Rekord in 5:07.38, schafften Qualifikationszeiten für die Nordic Age Group Championship, den Ersatzwettkampf für das Europaen Youth Olympic Festival, das nur alle zwei Jahre durchgeführt wird. Dario Wickihalter, 03, verbesserte über 200m Freistil in 1:54.57 seinen Aargauer Rekord vom Februar, verfehlte aber knapp seine JEM-Limite.

Alle Athleten haben noch mehrere Möglichkeiten sich für die Junioren-Europameisterschaft 2020 zu qualifizieren. Mit zwei Gold- und zwei Bronzemedaillen, einer Qualifikation für die JEM und drei für die Nordic Age Group Championship, den zwei Schweizer Jahrgangsbestzeiten und vier Aargauer Rekorden zeigte sich Cheftrainer Dirk Thölking sehr zufrieden, stellen diese Leistungen das beste Poolergebnis des Schwimmclubs Aarefisch, Aarau seit der Gründung dar.