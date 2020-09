Reise der Jugi Eiken ins Verkehrshaus

Pünktlich zum Beginn der Herbstferien ging die Jugi Eiken auf Reisen. Am Samstag, 26. September 2020 führte uns die Reiseleitung mit dem Car ins Verkehrshaus in Luzern. Aufgrund der schlechten Wetterlage konnte der ursprüngliche Plan, bei welchem der Seilpark auf der Wasserfalle bei Reigoldswil besucht werden sollte, nicht durchgeführt werden. So erkundeten also die jungen eiker Turnerinnen und Turner in kleinen Gruppen mit ihren Jugileiterinnen und -leitern Züge, Schiffe, Autos und Flugzeuge. Auch eine Vorstellung im Planetarium und 3D-Kino gehörten zum Tagesprogramm dazu und der Tag wurde noch durch den Besuch der Schokoladenwelt versüsst.

Das Leiterteam der Jugi Eiken bedankt sich bei den engagierten jungen Turnerinnen und Turnern für ihren Einsatz in den Turnstunden und den Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen.