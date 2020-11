Reduzierter Testtag für Kleindöttinger Kunstturner

Glücklicherweise konnte der kantonale Testtag in Niederlenz in einem reduzierten Umfang durchgeführt werden. Es wurde im Aargauer Turnzentrum der Technik-Teil durchgeführt, wobei die Athleten ihr Können an den Geräten den offiziellen Kampfrichtern zeigten. Der Athletik-Durchgang, welcher aus Kraft und Beweglichkeit besteht, wurde in Kleindöttingen nachgeholt.