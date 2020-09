Piranha Cup, 12. September 2020 in Bremgarten

Am vergangenen Samstag haben die Schwimmerinnen und Schwimmer der Gruppe Basics und Kids am Piranha Cup in Bremgarten teilgenommen. Rund 180 Kinder und Jugendliche messten sich in über 600 Einzelstarts in den Disziplinen Brust, Rücken, Kraul und Delphin sowie in 15 Staffelwettkämpfen.

Die Athleten des Schwimmclub Aarefisch trumpften mit vielen guten Ergebnissen. Im Finale der Frauen bei 200m Lagen gewann Giuliana Roca vor Meta Zimmermann, welche den zweiten Platz belegte. In der Alterskategorie 2008-09 brillierten im Finale 100m Lagen die Schützlinge von Ruedi Klauenbösch, Fabian Radam (1. Platz) und Joshua Thölking (3. Platz).

Sehr erfolgreiche Starts und tolle Wettkämpfe konnten wir ausserdem bei den Staffelläufen beobachten. Die Staffelteams kämpften für ihre Mannschaften und belegten die Plätze 3 und 6.

Herzlichen Glückwunsch von den Trainern Ruedi und Piotr an die tollen Athleten aus der Basic- und Kidsgruppe.