Den Juli haben die Turner des Kanton Solothurns mit der Kantonalmeisterschaft im Vereinsturnen eingeläutet. Der Turnverein Oberbuchsiten befand sich auch unter den teilnehmenden Vereinen und brachte eine tolle Saison mit einem Kantonalmeistertitel (Barren) und einem zweiten Platz (Gymnastik Kleinfeld) zum Abschluss.

Auf der kleinen Anlage des Turnverein Hubersdorf wurde es schnell familiär, denn der Regen vertrieb alle Zuschauer und Teilnehmer in die trockenen Gänge des Schulhauses. Das tat der tollen Stimmung aber keinen Abbruch und am Nachmittag blieb das Nass glücklicherweise meist in den Wolken hangen.

Das trübe Wetter schlug sich ganz und gar nicht in den Leistungen des Turnverein Oberbuchsiten nieder. In der Vorrunde erreichte das Kleinfeld-Team einen neuen Punkterekord mit 9.44 Punkte. Die ausdrucksstarke Darbietung kam bei den Zuschauern und Kampfrichtern sehr gut an. Punktgleich mit dem TV Subingen auf Platz Zwei und nur knapp dahinter mit dem STV Hägendorf ging es in die spannende Finalrunde. Dort legte die Gymnastikerinnen und Gymnastiker noch einen Drauf und verdienten sich mit 9.46 Punkten den zweiten Platz. In dieser Kategorie gewann der wiederum überragende Schweizermeister aus Langendorf.

Aufgrund der Anzahl Turnenden wird im Geräteturnen in zwei Kategorien unterschieden. Mit 13 Turnern startete das Barrenteam des TVO deshalb in der zweiten Stärkeklasse, wo sie das Feld dominierten. Mit ihrer Saisonbestleistung und 9.73 Punkten führten die «Wäddufüxs» das Klassement in der Vorrunde klar an. Im Final war das Ziel die magische Grenze von 9.80 Punkten zu knacken. Dies gelang dem Barrenteam souverän und setzte mit 9.85 Punkten eine neue Höchstmarke.

Auch bei der Jugend ging war der TVO vertreten. Den jungen Mädchen und Knaben gelang eine saubere Vorführung im Gymnastik Kleinfeld, die mit dem vierten Rang belohnt wurde.