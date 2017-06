NLA- Landhockey Herren, Playouts

In den NLA-Playouts übers Wochenende fand der HC Olten in BB Genf seinen Meister. Die 0:3- Heimniederlage konnte in Genf nicht mehr wettgemacht werden, trotzdem verabschiedete sich der Oltner Traditionsverein mit einem Sieg aus der höchsten Spielklasse.

Im Samstagsspiel hätte der Oltner Stadtklub seine Heimstärker unter Beweis stellen müssen, doch das misslang kläglich. Die Genfer gewannen nach dem Führungstor in der ersten Viertelstunde mehr Zweikämpfe, Olten wirkte aufgrund des Gegentreffers geschockt. Kurz vor der Pause hätte dann der Ausgleich bei einer Strafecke fallen müssen, doch irgendwie parierte Genfs Schlussmann den Schlenzball Claudio Schärers.

Nach dem Seitenwechsel kam der Heimklub durch Roth zu einer weiteren hochkarätigen Chance, aber erneut blieb der gewünschte Erfolg aus. Die Gäste machten es dann in der 48. Minute besser, als Aebischer eine Strafecke zum 0:2 nutzte. Olten wollte jetzt unbedingt den Anschlusstreffer erzielen und man versuchte es mit der Brechstange. Dieses Pokerspiel ging nicht auf, denn die Romands skorten nach eine Konter nochmals.

In Genf hätte Olten somit mit drei Toren Differenz gewinnen müssen, dafür zog Trainer Gerhard das letzte Ass aus dem Aermel und so kam Nico Muggli zu seinem Debutspiel. Olten bejubelte früh Studemanns Führungstor auf Vorlage von Vitelli. Der HCO hatte den Glauben an ein Wunder von Genf noch nicht verloren! Noch blieb genügend Zeit für zwei weitere Tore. Olten hatte jetzt Chancen im Minutentakt, mehrere Strafecken wurden nicht verwertet. Nur mit viel Glück konnte Genf sich in die Pause retten. Doch nach dem Seitenwechsel zerstörte Aebischers Schlenzballtor bei einer Strafecke Oltner Hoffnungen. In den letzten Minuten gelang C. Schärer zwar noch das 1:2, aber zu mehr reichte es trotz aller Hingabe nicht mehr.

Telegramme:

HC Olten : BB Genf 0:3 (0:1)

Olten, Kleinholz.- 200 Zuschauer.- SR Panschiri, Fürst.- Tore: 15. Apotheloz 0:1. 48. Aebischer 0:2 (KE). 69. M. Apotheloz 0:3.

BB Genf : HC Olten 1:2 (0:1)

Zürich, Hardhof.- 100 Zuschauer.- SR Carreda.- Tore: 15. Studemann 0:1 42. Aebischer (KE) 1:1. 65. C. Schärer 1:2 (KE).

Kader HC Olten:

Müller; C. Roth,Claudio Schärer, Berger, Grasso, Hengartner, Gassner, David Schärer,M. Hug, Studemann, Büchler, Vitelli,Wintenberger, C. Fallegger, Knabenhans; Eismann, Schwager, Rolf Fallegger, Borer, Muggli.