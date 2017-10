Einmal mehr weckte der traditionelle Sessionsapéro mit Nationalrat Hans Egloff das Interesse zahlreicher Zuhörerinnen und Zuhörer um Aktuelles aus Bundesbern zu erfahren.

In der gut besuchten und neugestalteten Mona Lisa-Bar des Hotel Sommerau-Ticino in Dietikon konnte NR Hans Egloff mit spannendem und interessantem Hintergrundwissen aufwarten. Sowohl zu während der vergangenen Herbstsession behandelten Sachgeschäften wie etwa der No Billag- oder der RASA-Initiative, als auch zur Wahl eines neuen Mitgliedes des Bundesrates. Die Besucherinnen und Besucher des Sessionsapéros wissen nun, dass es sich bei der sogenannten „Nacht der langen Messer“ vor der Bundesratswahl lediglich um einen Mythos handelt, der von den Medien hochgehalten wird um die Spannung und möglicherweise auch die TV-Einschaltquoten hochhalten zu können. Diese Veranstaltungen sind öffentlich und werden von interessierten Bürgerinnen und Bürger begrüsst.

Für den Vorstand

Rochus Burtscher, Parteipräsident