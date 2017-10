Der Verein Jugend- und Musikförderung Niederwil (VJMN) führt all zweijährlich das Musiklager BLOWN durch. Begeisterte Kinder und Jugendliche proben eine Woche ein Konzertprogramm, welches sie am letzten Tag vor Publikum aufführen. Dazu erleben sie ein interessantes Rahmenprogramm. Damit dieses Erlebnis nun auch für jüngere Kinder möglich wird, bietet der VJMN erstmals das MusiCamp in Niederwil AG an. Vom 19.04.2018 – 22.04.2018 können die Kinder in der Schulanlage Niederwil unter fachkundiger Leitung proben. Selbstverständlich kommt dazwischen der Spass nicht zu kurz. Für Abwechslung sorgt ein aufregendes Programm mit Aktivitäten drinnen wie draussen. Ganz abenteuerlustige Kinder können sogar vom Freitag auf den Samstag in der Schule übernachten und am grossen Casino-Abend teilnehmen.

Am 22.04.2018 findet das Abschlusskonzert in der Mehrzweckhalle Niederwil AG statt. Dabei werden auch die mCheck-Diplome der Musikschule übergeben.

Hat Ihr Kind soeben begonnen ein Musikinstrument zu lernen oder ist schon länger dabei? Falls ja unbedingt fürs MusiCamp anmelden. Es sind alle Instrumente herzlich willkommen. Anmeldeschluss ist der 31.10.2017. Alle Informationen zur Anmeldung finden Sie auf unserer Website unter MusiCamp: www.vjmn.ch