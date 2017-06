Der Vorstand von Biberist aktiv! hat entschieden, dass im Hinblick auf das Kantonalturnfest KTF 2018 sowie auf das eidgenössische Turnfest ETF 2019 neue Vereinsbekleidung angeschafft werden soll. Ein speziell dafür aufgestelltes Organisationskomitee steckte viele Stunden Arbeit in die Auswahl der neuen Kollektion sowie in die logistische Verarbeitung der Bestellung, damit die neuen Kleider am 25. Mai an die Mitglieder abgegeben werden konnten. Herzlichen Dank an Foto Grossen fürs Ablichten der Vereinsmitglieder in der neuen Garderobe.