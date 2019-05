Zum ersten Mal gastierte die E-MTB-World-Series «WES» in ihrer noch jungen Geschichte in der Schweiz. Rund um Ascona-Locarno kämpften am Wochenende internationale Athleten um den Sieg bei der Weltserie für E-Mountainbikes. Die Rennen wurden in den Disziplinen Cross Country und Enduro ausgetragen. Im Cross Country Rennen der Frauen wurde die Solothurnerin Nathalie Schneitter ihrer Favoriten Rolle gerecht und gewann souverän.