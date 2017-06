Es freut uns sehr, Sie persönlich an 13. GP Oberbaselbiet, in Zunzgen begrüssen zu dürfen. Nach der Zusage von Sabine Spitz, Weltmeisterin und Olympiasiegerin, konnte die re-nommierte Sportgruppe Cervelo-Bigla mit der neuen Schweizer Strassenmeisterin, Nicole Hanselmann und Siegerin des GPOBB 2014, verpflichtet werden. Ebenfalls am Start die deutsche Sportgruppe Maxx Solar Lindig und die Schweizer Equipe RE/Max-Trek mit der Lokalmathadorin und Vize-Schweizermeisterin im Zeitfahren, Marcia Eicher aus Allschwil. Mit weiteren Fahrerinnen steht das OK in Verhandlungen.

Bei dieser Gelegenheit danken wir Ihnen nochmals für die wertvolle und geschätzte Unterstützung, sei es als Sponsor, Spender, Gönner, Gast oder Funktionär dieses Anlasses. Der GP Oberbaselbiet ist ein sehr wertvoller Beitrag unsererseits zur Förderung der Jungtalente im Radsport. Dies ist ein Grund nach Zunzgen zu kommen, um ei­nen erfolg- und siegreichen Renntag zu erleben.

Das OK-Team und die Gemeinde Zunzgen freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, auf ein erfolgreiches Rennen und verbleiben in Namen des OK mit radsportlichen Grüssen

Andreas Wild, OK Präsident