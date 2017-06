Die Kaiseraugster Musikgesellschaft wird am kommenden Samstag, 24. Juni, am kantonalen Musiktag in Gansingen teilnehmen. Der Konzertvortrag findet um 9.05 statt und zur Parademusik starten wird um 11.12 Uhr. Die Musikantin­nen und Musikanten würden sich sehr über einige Schlachtenbummler freuen, die unsere Vorträge mitverfolgen und die Feststimmung in Gansingen mit uns geniessen. Um Mitternacht werden wir zurückfahren und um ca. 0.45 Uhr wie­der auf dem Kaiseraugster Schulhausplatz eintreffen. (Schm)