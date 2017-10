Mit zwei Niederlagen und einem Torverhältnis von 2:10 aus den letzten beiden Partien traten die Old Boys am Samstag gegen den FC Bavois an. Grund genug für OB-Trainer Aziz Sayilir neue Akzente zu setzen: Er liess Innenverteidiger Loic Limanaj und den momentanen Stammkeeper Sandro Keller draussen.