«Mehrwert KMU» der kommende Netzwerkanlass geht einem aktuellen Thema nach.

Die kleinen und mittleren Unternehmen bilden das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft. Gemäss Angaben des Bundesamts für Statistik (BfS) sind 99 Prozent der Firmen in der Schweiz KMU Betriebe unter 250 Angestellten. Diese stellen zwei Drittel der Firmenarbeitsplätze hierzulande zur Verfügung. Drei von fünf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, welche somit in einem KMU beschäftigt sind.

Damit diese Unternehmen auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben, organisiert die FDP-Wettingen am Mittwoch, 09. September 2020 um 19.00 Uhr im Rathaus Wettingen, einen Netzwerkanlass zum Thema «Mehrwert KMU». Einen kleinen Beitrag zum längerfristigen Erfolg unserer Unternehmen, an welchem die Bevölkerung herzlich eingeladen ist.

Mit dem spannenden Impulsreferat «Unternehmensführung in der "VUKA"-Welt» des Strategieexperten Raphael Ledergerber, wird ein top aktuelles Thema aufgegriffen. - Unsere Unternehmen befinden sich in der aktuellen Lage in einem schweren Unwetter. Nun ist weitsichtige Unternehmensführung wichtiger denn je. Mit welchen Strategien können Unternehmen diese stürmische Zeit längerfristig und nachhaltig überstehen? Einen Einblick in die strategische Unternehmensführung aus der Praxis.

Welchen Mehrwert die kommunale Politik für unsere KMU's generieren kann, wird im Anschluss gemeinsam diskutiert, bevor beim anschliessenden Apéro mit unseren kommunalen Politikern und Referenten das Thema reflektiert werden kann.

Die FDP-Wettingen freut sich auf eine rege Teilnahme der offenen und kostenlosen Veranstaltung. Anmeldung erwünscht unter: FDP-Wettingen.ch