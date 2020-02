Lengnauer Kinder strahlen mit der Sonne um die Wette

Petrus meinte es gut mit der Lengnauer Kinderfasnacht in diesem Jahr. Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich kleine und grosse Fasnächtler kurz nach dem Mittag auf dem Schulhausplatz. Hier konnten erstmals die tollen und ideenreichen Kostüme bewundert werden. Diesmal dabei waren unter anderem eine Feuerwehreinheit, eine Malermannschaft, ein Emoji Team, lebendiges Popcorn, Müllfrauen, ein Pirat im eigenen kleinen Schiff und noch viele andere lustige und originelle Verkleidungen.

Eichelfääger machen dem Winter den Garaus

Auch dieses Jahr war die Guggemusig Eichlefägger mit von der Partie. Zuerst sorgten die Musikanten für ausgelassene Stimmung auf dem Pausenplatz, anschliessend führten sie den Kinderumzug über die Zürichstrasse in Richtung Rietwise an. Es regnete, zum Glück «nur» Konfetti, dieses dafür in rauen Mengen! Hier und da warfen freundliche Zuschauer den verkleideten Kindern des Umzugs Süssigkeiten vom Strassenrand aus zu.

In der Halle kamen die Besucher später nochmals in den Genuss einer Guggenmusikeinlage, die mit grossem Beifall quittiert wurde.

Die fünfte Jahreszeit kann beginnen

In der festlich geschmückten Turnhalle erwartete die Feiernden bereits die Festwirtschaft- mit Kuchen, Sandwiches, warmen und kalten Getränken war für das leibliche Wohl gesorgt. Ein besonderer Dank geht an die Gemeinde Lengnau, die wie jedes Jahr für die Kinder Hot Dogs spendiert hat.

Während die Kinderparty mit einer langen Polonäse rund um die Halle startete, konnten es sich die Erwachsenen erst einmal gemütlich machen. Danach wurde die Bühne mit den bei den kleinen Fasnächtlern beliebten Spielen, Glücksrad, Popcorn und Sirupbar eröffnet.

Ein Höhepunkt in diesem Jahr war die Konfettischlacht, bei der sich die Kinder im Konfettimeer so richtig austoben konnten. Neben den Eichlefäägern sorgte DJ Roman mit vielen Fasnachtshits für beste Stimmung in der Halle und lockte die begeisterten Kostümierten auf die Tanzfläche.

Prämierung mit tollen Preisen

Den krönenden Abschluss bildete die Prämierung der Kostüme. In den vier verschiedenen Kategorien gab es tolle Preise zu gewinnen. In der Kategorie «Gruppen» belegte PJ Masks den ersten Platz, bei den «Paaren» der Hippie Bus, bei den Einzelkostümen der grossen Kinder die menschliche Libelle und bei den kleinen Einzelkostümen die Reycling-Roboter-Prinzessin. Neben den Hauptgewinnen gab es für jedes teilnehmende Kind auch noch einen Preis, so dass niemand mit leeren Händen, sondern alle mit einem Strahlen im Gesicht nach Hause gehen durften.

Viele helfende Hände

Die vom Frauenverein Lengnau-Freienwil organisierte Kinderfasnacht war ein voller Erfolg und wurde nur durch den Einsatz der vielen engagierten Helfer möglich gemacht. Beim Aufbauen am Morgen, sowie dem Aufräumen nach der grossen «Schlacht» durfte sich das OK rund um Anita Bodenmann wieder über die Unterstützung der Freiwilligen freuen, welche die Halle jeweils in Rekordzeit verwandelten-herzlichen Dank!

Spiele, Sirupbar und Popcorn wurden zum grössten Teil von Lengnauer Kindern und Jugendlichen betreut, die einen grossartigen Job gemacht haben! Last but not least, ohne die grosszügigen Spenden zahlreicher Sponsoren wäre das Fest nicht möglich gewesen-das OK sagt nochmals HERZLICHEN DANK!