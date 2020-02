Krone richten und aufstehen – und wie!

Damen 2. Liga Volley Salina 1 - Möhlin

In der vergangenen Saison 18/19 legte das Damen 1 von Volley Möhlin einen Traumstart hin und blieb bei den ersten Spielen ungeschlagen. Nun in der neuen Volleyballsaison musste das Team gleich zu Beginn drei schmerzliche Niederlagen hinnehmen. Das Saisonziel, möglichst vorne mitzuspielen, schien bereits unerreichbar. Folglich wurde noch härter trainiert und noch mehr an einer präzisen Technik gefeilt. Der intensive Trainingsaufwand zahlte sich aus.

Der Befreiungsschlag gelang dem Team im wichtigen Fricktaler-Derby gegen die Mannschaft von Volley Smash 05 Laufenburg -Kaisten. Mit einem klaren 3:0 Sieg konnten die Möhlinerinnen das Spielfeld endlich als glückliche Siegerinnen verlassen. Dieser Sieg zeigte, was in dem Team steckt und gab viel Selbstvertrauen.

Nun wurde auf dem Spielfeld gekämpft, jedem Ball nachgerannt und nie aufgegeben. Durch eine bis anhin ununterbrochene Siegesserie von 12 Spielen rückte das Team von Volley Möhlin in der höchsten Aargauer Volleyballliga auf den 1. Tabellenplatz! Und auch im AG-Volleyball-Cup zeigten die Möhlinerinnen ein starkes Spiel gegen das Team vom BTV Aarau. Mit diesem Sieg schafften sie den Einzug in den Cup- Halbfinal!