Nach der Qualifikation via des dezentral geschossenen Einzelmatchs durften die besten Schützinnen und Schützen an den kantonalen Titelwettkämpfen Gewehr 300m und Pistole 50/25m in Zuchwil teilnehmen. Trotz sehr angenehmen Temperaturen blieben absolute Spitzenresultate aus, was sicher auch mit den wechselnden Lichtverhältnissen in Zusammenhang stand.

Sehr erfreulich war jedoch, dass je eine junge Schützin und ein junger Schütze mit Topresultaten die Siegerpodeste auffrischten. Dies sicher auch zur Freunde von Hanspeter Meister, Abteilungsleiter Leistungssport im SOSV, sowie den Verantwortlichen Cornelia Rufer und Cäsar Meier, die gemeinsam problemlos diese Titelwettkämpfe durchführten. Bei einigen Wettkämpfen waren die Entscheidungen um Podest- und Rangplätze so knapp, so dass sogar bei Punktgleichheiten, nebst den Innenzehnern auf weitere Rangkriterien zurückgegriffen werden musste.

Knappste Entscheidung im Liegendmatch

In den Gewehrdisziplinen konnte nur Erika Allemann (Kleinlützel) einen ihrer Vorjahrestitel verteidigen, nämlich jenen im 3-Stellungswettkampf mit 568 Punkten. Dies jedoch aber nur sehr knapp vor der Juniorin Jaqueline Hafner (Niederbuchsiten), welche nur drei Punkte weniger realisierte. seinen Titel verteidigen. Bronce ging an Pascal Gschwind (Hofstetten). Im 2-Stellungswettkampf Standardgewehr, erzielten sowohl Franz Bigler (Gerlafingen) als Axel Christ (Büsserach) je 567 Punkte, wobei beide je 17 Innenzehner verzeichneten und schlussendlich für Bigler die letzte Passe entschied.