106 Einzelschützen und 24 Gruppen starteten insgesamt zu fünf Einzel- und zwei Gruppenwettkämpfen. In einigen Wettkämpfen gab es sogar Finaldurchgänge bzw. zweite Runden, wahrlich ein Mammutprogramm für die Organisatoren unter der Leitung der beiden Hauptverantwortlichen Tobias Karlen, Aeschi, und Daniel Hafner, Solothurn, des Solothurner Schiesssportverbandes (SOSV).

Sie wurden dabei von zahlreichen Helfern unterstützt und attestierten allen Junioren, die sich für diese Wettkämpfe qualifiziert hatten, ein vorbildliches Verhalten. Unterstützt wurden die Junioren von zahlreichen Betreuern aus den jeweiligen Vereinen und auch zahlreiche Eltern verfolgten mit Interesse die Treffsicherheit ihrer Kinder. Manchmal hatte man sogar den Eindruck, dass die Nervosität bei ihnen grösser war als bei den Schiessenden!

In den beiden jüngeren Alterskategorien des Jugendwettkampfes waren sehr hohe Resultate für den Sieg gefordert, während bei der ältesten Kategorie diese als schwach zu bewerten waren. So erzielte Jäggi Emely (Niederbuchsiten) bei den Jüngsten mit 75 Punkten ein sehr gutes Resultat und siegte vor Markus Ledermann (Matzendorf) und Sam Moser (Reinach/Hofstetten).

Abstände aller Finalberechtigten sehr klein

Das höchste Resultat wurde in der mittleren Alterskategorie von Niklas Mollet (Lüterswil-Gächliwil) mit 76 Punkten geschossen, womit er klar siegte. Rang 2 erreichte Vivien Jäggi vor Fabian Schmidt (beide Niederbuchsiten). Und bei den Ältesten des Jugendwettkampfes siegte Larissa Fischer (Stüsslingen) mit 63 Punkten vor Nico Spielmann (Obergösgen) und Severin Renggli (Lostorf).

Im Wettkampf der Jungschützen kämpften die 59 Startenden in der ersten Runde um den Einzug in den Final der 13 Besten. Dazu waren in diesem 10-schüssigen Programm mindestens 85 Punkte gefordert. Diese Zwischenrangliste wurde von drei Schützen mit je 90 Punkten angeführt, was auch bedeutete, dass die Abstände aller Finalberechtigten sehr klein waren.

Der kommandierte Final mit Ausscheidungsmodus stellte dann für alle eine zusätzliche Herausforderung dar und wie immer war auch das Zuschauerinteresse sehr gross. Klare Siegerin wurde Anna-Lea Schärer (Gunzgen), die mit sechs Punkten Vorsprung Kantonalmeisterin wurde. Dieses Podest wurde vervollständigt von Andy Willi (Schnottwil) und der Vorjahres-Zweiten Nadine Zeltner (Neuendorf-Härkingen).

Hohe Qualität

Leider etwas weniger Teilnehmer als im Vorjahr hatten sich für den Wettkampf der Junioren mit dem Standardgewehr (U21) qualifiziert. Dies wird mit Sicherheit nicht dazu beitragen, um diese Kategorie auf weitere Sicht anzubieten. Andererseits muss aber auch erwähnt werden, dass die Qualität in dieser Kategorie sehr hoch ist.

Für den abschliessenden Final waren in diesem Jahr mindestens 181 Punkte gefordert mit möglichst vielen Zehnern. Die sieben Finalisten lieferten dann im Final manche knappe Entscheidung um Ausscheiden oder Weiterkommen.

Und auch um Gold und Silber entschied am Schluss der letzte Schuss in 100er-Wertung. Dabei siegte die Jüngste in diesem Wettkampf, nämlich Emely Jäggi (Niederbuchsiten) hauchdünn vor Tina Kaufmann (Aeschi). Die Broncemedaille ging an Vivien Jäggi (Niederbuchsiten), welche im letzten Jahr den 4. Rang belegt hatte.

Welschenrohr 1 mit deutlichem Sieg

Den Abschluss bildeten die Gruppenwettkämpfe der Jugendlichen und Jungschützen. Bei den Jugendlichen siegte Welschenrohr 1 (Markus Ledermann, Tino Schneeberger, Jan Schöni) mit guten 486 Punkten sehr deutlich. Bereits mit über 20 Pkt. Rückstand erreichte Lüterswil-Biezwil (Jan Eggli, Urs Eggli, Niklas Mollet) den 2. Rang, während Welschenrohr mit der 2. Gruppe (Aaron Diemand, Lara Niggli, Angelina Odermatt) mit dem 3. Rang nochmals einen Podestrang erreichte, dies jedoch nur einen Punkt vor der Gruppe von Gunzgen.