Die beiden Limmattaler Vereine Urdorf und Weiningen hatten einige Turnerinnen am Start und konnten gute Resultate verbuchen. In der Kategorie 5 turnten Alea Trinkner und Céline Märki (beide Urdorf) einen ausgeglichenen Wettkampf.

Am Startgerät dem Boden holten beide sehr hohe Noten, für Alea Trinkner gab es eine 9.45 und für Céline Märki sogar eine 9.50. In der Endabrechnung belegten die beiden jungen Turnerinnen die ausgezeichneten Ränge 7 und 10.

Im K6 war diesmal Rebekka Steiner (Urdorf) die beste Limmattalerin. An den Schaukelringen zeigte sie die schönte Übung aller K6 Turnerinnen und wurde mit einer 9.40 belohnt. Leider hatte sie einen kleinen Fehler am Reck zu verzeichnen, wodurch sie eine noch bessere Rangierung vergab. Dennoch belegte sie den sehr guten 7. Rang.

Souverän Gold gewonnen

In der Königsklasse K7 turnten die beiden Weiningerinnen Alessia Romanelli und Silja Mohler einen gelungenen Wettkampf. Alessia Romanelli erturnte hohe Noten zwischen 9.20 – 9.45 und erreichte mit dem Punktetotal von 37.35 den ausgezeichneten 3. Rang. Ihre Trainingskollegin Silja Mohler belegte den guten 5. Rang. Nicht viel weiter hinten platzierte sich die Urdorferin Jennifer Mentner auf dem 9. Rang.

In der Kategorie Damen (Ü22) gewann die Urdorferin Nathalie Schneider souverän die Goldmedaille. Mit drei sehr guten Übungen an den Schaukelringen, am Boden und am Sprung machte sie die weniger gute Übung am Reck wett und liess die Konkurrenz hinter sich.

Ihre Teamkolleginnen Timea Grossenbacher und Maya Keller (beide Urdorf) klassierten sich knapp neben dem Podest und belegten die guten Ränge 4 und 5.