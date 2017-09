70 Golferinnen und Golfer auf dem wunderschönen Platz vom Golfclub Limpachtal und insgesamt 85 Gäste beim Networking-Dinner im Restaurant Limpachs machen es möglich: Das Team der Jungen Wirtschaftskammer Bucheggberg (JCI Bucheggberg) durfte dank dem 6. Charity-Golfturnier am Mittwochabend in Aetingen einen Check über CHF 7000.-- an Karin und Maïma Kifoula überreichen.



Das Netzwerk junger Kader und Unternehmer wählt jedes Jahr sehr sorgfältig eine zu begünstigende Institution aus und organisiert ein 9 Loch-Golfturnier. Dank den äusserst grosszügigen Rahmenbedingungen von Golf Limpachtal (Marcel Enkerli und Camilla Adby) sowie Markus Balsiger und Lina Walter (Emmenpark AG / Restaurant Limpachs) entwickelt sich das Erfolgs-Projekt der JCI Bucheggberg von Jahr zu Jahr höchst erfreulich.

Was vor 6 Jahren mit 17 Teilnehmer-/innen begonnen hat, ist heute zweifellos in der Region nicht mehr wegzudenken. Über 30 Sponsoren unterstützen das soziale Engagement nachhaltig und sorgen dafür, dass nicht nur das Charity-Ziel jährlich übertroffen wird. Neben dem Charity-Gedanken bieten die jungen Unternehmer mit ihrem Projekt auch eine professionelle Netzwerk-Plattform im Bucheggberg.

Das "7. JCI Bucheggberg Charity Golf" ist am 12. September 2018 geplant. Ab sofort kann man sich unter www.jci-bucheggberg.ch einen der begehrten Startplätze sichern.