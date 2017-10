Bereits zum 19. Mal wurde dieser Anlass vom FORÄRA, Forum der Älteren – Region Aarau, und den Gemeinnützigen Frauen, SGF Aarau, organisiert und durchgeführt. Eine bunte Schar traf sich an diesem Herbstnachmittag in den Räumen des Zwinglihauses in Aarau: Kinder mit Vätern, Müttern oder Grosseltern, Jugendliche, Lotto-Profis mit eigener Spielgarnitur, junge Alte und gar eine stattliche Delegation aus den Altersheimen. Das Ziel ist es, die verschiedenen Generationen beim Spielen zusammen zu bringen. Der Reinerlös dieser Veranstaltung wird für einen Anlass für die ältere Bevölkerung der Region Aarau verwendet.

Bereits ab der Mittagszeit fanden sich die ersten Lottobegeisterten ein, um sich Rundenkarten zu besorgen. Punkt 13.30 Uhr begrüsste der Obmann Lotto, Werner Knörr, die Gäste. Der Spielleiter Frank Krause leitete souverän und humorvoll durch die Spielrunden. Begleitet und bedient wurden die Teilnehmenden von zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern aus den Reihen der beiden organisierenden Vereine. Zur Stärkung stand eine kleine Wirtschaft mit einem Kuchenbuffet und Getränken zur Verfügung.

Zahlreich waren die Sponsoren des Aarauer Gewerbes, die die Abgabe von schönen Preisen ermöglichten: Apotheke Göldlin, Malermeister Hochuli, Paul Ryser AG, Restaurant Aarauerstube, Blumen Linder, Chocolatier Mark Bachmann, unterwegs Outdoor, Raiffeisen Bank Aarau Kölliken, IBA künftig Ewina, NAB Neue Aargauer Bank, Wehrli Weinbau, Metzgerei Speck, Buchhandlung Kronengasse. Nach 12 Runden waren alle Preise verteilt und der Spielleiter konnte den Nachmittag unter spontanem Applaus beenden. Einige glückliche Gewinner und viele zufriedene Spielerinnen und Spieler, Kleine und Grosse, machten sich auf den Heimweg.

Einmal mehr erfüllte der Anlass seinen Zweck: Jung und Alt im Spiel zu vereinen!