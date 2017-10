Der Jodlerklub Laufenburg-Rheinfelden lädt am 28.10.2017 zu seinem traditionellen Jodlerabend in die Turnhalle nach Gansingen ein. Unter dem Motto „De Bärge zue“ wurde ein attraktives Programm zusammengestellt. Als Gastverein bereichert der Jodlerklub Affoltern am Albis den Abend. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Goudbach-Giele.

Nebst den beiden Chören sind diverse Kleinformationen aus den beiden Vereinen zu hören. Im Jodlerklub Laufenburg-Rheinfelden entstand eine neue Terzettformation, welche am Jodlerabend ihre Première hat.

Ab dem 17.10.2017 startet der Vorverkauf. Unter der Nummer 061 871 08 73 können jeweils am Abend von 18.30-20.00 Uhr Plätze reserviert werden.

Wir freuen uns, Sie an unserem Jodlerabend begrüssen zu dürfen. Türöffnung ist um 18.00 Uhr. Nachtessen vor dem Programm möglich. Nach dem Programm kann man den Abend in der neuen Jodlerbar ausklingen lassen.

Wir freuen uns auf Sie!

Jodlerklub Laufenburg-Rheinfelden