Die heissen Temperaturen hielten die rund 150 Besucher nicht davon ab, an der Weltreise der Juniorband im Reformierten Kirchgemeindehaus dabei zu sein. Und es lohnte sich.

Punkt 16 Uhr marschierten 20 Jugendliche, verstärkt mit vier Erwachsenen, auf die Bühne und eröffneten das Konzert mit dem Stück Arabian Dream, bevor es danach mit Russian Sailor’s Dance nach Russland weiter führte. Nach einem Abstecher nach Schottland kam man bei African Marching Song, Tango Argentina und Samba de Janeiro so richtig in Tanzlaune und so etliche Zuhörerinnen und Zuhörer wippten auf ihren Stühlen. Nach Heal The World von Michael Jackson wurde bereits das letzte Stück mit dem Titel Crazy Train angesagt. Zuvor gab es aber noch viele Dankesworte an die Verantwortlichen. Sechs Bläserinnen und Bläser haben die offizielle Schulzeit beendet und treten bei der Juniorband aus. Sie führten gekonnt und mit viel Witz durch das Programm. Am Schluss bedankten sie sich mit diversen passenden Geschenken bei ihrem Dirigenten Markus Fankhauser und bei Silvia Härdi, welche für alles Rundherum besorgt ist. Der gute Zusammenhalt und die Freude am gemeinsamen Musizieren war durch den ganzen Saal spürbar. Bei der Zugabe Tequila spielten drei Nachwuchs-Trompetenschüler von Markus Fankhauser mit. Sie gaben zwischen den Konzerten der Juniorband bereits bei drei kleinen Liedern eine Kostprobe ihres Könnens. Bestimmt spielen sie auch schon bald bei der Juniorband mit.

Nach dem Konzert wartete ein grosses Kuchenbuffet auf die Besucher und bei geselliger Runde wurde noch etwas verweilt.

Jedes Jahr verlassen einige Schulabgänger die Juniorband. Die meisten machen weiterhin Musik. Entweder in der MG Eintracht oder sonst in einer Formation. Das heisst aber auch, dass neue Mitglieder gefunden werden müssen. Ein Mitwirken ist bereits ab der ersten Probe nach den Sommerferien am 16. August 2017 möglich. Speziell hofft die Formation aber auf eine grosse und interessierte Kinderschar anlässlich der offiziellen Schnupperprobe vom 30. August 2017. Die Proben finden immer am Mittwoch von 18.30 – 19.30 Uhr im Dorfschulhaus Windisch statt. Infos unter www.mge-windisch.ch/Juniorband