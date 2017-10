Dieses Jahr wird es spannend: das Programm wurde geändert, eine neue Struktur eingeführt und Sie dürfen live mit dabei sein!

“Chünte singt” hat im vergangenen Juni am Sängertag in Künten gezeigt, dass wir ein musikalisches Dorf sind. Dieser Kultur bleiben wir selbstverständlich weiterhin treu und präsentieren dieses Jahr an unserem Jahreskonzert unsere eigenen Potpourris.

Wie Sie bestimmt wissen, zählt Künten heute nicht mehr nur unsere zwei bekannten Formationen, den Liederkanz und das Spezicanto, sondern auch das jüngste K-City Chörli. Dieses durften wir auch dieses Jahr wieder zu uns gewinnen um die Bühne in eine erlebnisreiche, musikalische Darstellung zu verwandeln.

Wie gewohnt eröffnet der Liederkranz den Abend und im Anschluss präsentieren das Spezicanto und das K-City Chörli ihre Repertoires. Wir freuen uns sehr, unsere Gäste mit unseren speziellen Potpourris unterhalten zu dürfen!

Im zweiten Teil des Programms steht Ihnen mit der Theatergruppe unter der Leitung von Silvia Kohler ein amüsanter Akt bevor. Unter dem Titel “Bsuech vom Land” gibt es auch dieses Jahr wieder viel zu lachen.

Bereits ab 18:30 Uhr haben Sie die Möglichkeit, sich für den Abend zu stärken. In der grossen Pause wartet ein grosses Torten- und Kuchenbuffet auf Sie. Unsere tolle Tombola mit vielen Soforttreffern steht selbstverständlich auch dieses Jahr wieder für Sie bereit. Der Barbetrieb startet zum gemeinsamen Abschluss um ca. 23:00 Uhr im Vereinsfoyer.