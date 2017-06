Traditionell führt die MG Zetzwil auch in diesem Jahr ihr beliebtes Wuhrfest durch, und zwar am Sonntag, 25. Juni. Ort des Anlasses ist der Wuhrpark in unmittelbarer Nähe der Wuhrhütte.

stc. Um 10 Uhr wird das Fest mit einem Waldgottesdienst eröffnet, den die Musikgesellschaft Zetzwil (Direktion: Lukas Haefeli) mit Kirchenliedern und Zwischenspielen umrahmt. Um ungefähr 11 Uhr starten die Musikanten den Wirtschaftsbetrieb. Den Unterhaltungsteil eröffnen um 12 Uhr die Musikfreunde von der MG Gontenschwil. Ihr Konzert steht unter der Leitung von Dieter Würgler, in Personalunion Präsident und Dirigent der MGG. Nicht zu vergessen: er ist ja auch seit einigen Jahren Vizedirigent der MG Zetzwil.

Für das leibliche Wohl ist wiederum bestens vorgesorgt. Aufgrund der grossen Nachfrage steht natürlich wiederum «heisser Beinschinken mit Kartoffelsalat» nebst allerlei Grilladen auf der Menükarte. Sehr zu empfehlen sind auch die verschiedenen Kuchen und Torten, die von den Musikantenfrauen und Freunden des Vereins liebevoll kreiert wurden. Übrigens, es gibt auch wieder eine Tombola mit tollen Preisen, bei der als Attraktion unter anderem ein Ster Holz zu gewinnen ist. Die Musikgesellschaft Zetzwil freut sich auf einen regen Besuch und wünscht allen schon jetzt einen schönen, sonnigen Tag. Bei unsicherer Wetterlage kann man sich unter Telefon 1600 (Vereine) über die Durchführung des Anlasses orientieren. Für den allerschlimmsten Fall steht mit Sonntag, 2. Juli, bereits ein Verschiebedatum fest. Allerdings müsste man dann auf den Waldgottesdienst verzichten.

Der MG Zetzwil fehlen die Mitglieder .....

Wie viele Vereine, nicht nur im Kanton Aargau und nicht nur auf musikalischer Ebene, ist auch die MG Zetzwil von ausbleibendem Nachwuchs geplagt. So hat man sich vielerorts für projektbezogene Mitgliedschaften entschieden, das heisst, dass interessierte Musikanten oder auch ehemalige Mitglieder für kurze Zeit (z.B. für ein Jahres- oder Kirchenkonzert) den betreffenden Musikverein, in diesem Fall die MG Zetzwil, unterstützen. Dies verpflichtet jedoch niemanden, im Verein Aktivmitglied zu werden. Daher der Aufruf an alle Musikanten, die Interesse an einer projektbezogenen Aushilfe der Zetzwiler Musik haben, einfach einmal in die Probe zu kommen und sich an Ort und Stelle zu orientieren. Sie sind alle herzlich willkommen. Das Probelokal der MGZ befindet sich im Schulhaus Zetzwil mit dem Eingang auf der rechten Seite des Gebäudes. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, Vorstand und Mitglieder telefonisch oder per E-Mail zu kontaktieren. Sowohl Präsident Anton Graber (Mobile 079 641 17 31/E-Mail: praesident@mg-zetzwil.ch) als auch alle Vorstands- und Musikkommissionmitglieder (die E-Mail-Adressen finden Sie auf der Homepage unter www.mg-zetzwil.ch (Rubrik Organisation) geben Ihnen gerne weitere Auskünfte.