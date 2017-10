Im Rahmen der Viertelfinal-Begegnung zwischen dem HC Kriens-Luzern und dem BSV Bern Muri wurden am Mittwochabend die Halbfinals im Schweizer Cup ausgelost. "Herr der Kugeln" war der ehemalige Nati- und Ex-Kriens-Goalie Andreas Portmann, der dem HSC Suhr Aarau ein schweres Auswärtsspiel gegen Pfadi Winterthur ausloste.

Damit wartet die HSC-Familie leider seit 2012 weiterhin auf ein langersehntes und längst überfälliges Cup-Heimspiel im begeisterndsten Handball-Hexenkessel der Schweiz - der Schachenhalle Aarau. Im zweiten Halbfinal-Duell trifft der BSV Bern Muri zu Hause auf die Kadetten Schaffhausen - offizieller Spieltermin der Cup-Halbfinals ist der Mittwoch, 6. Dezember 2017, die genauen Spieldaten (inkl. Spielort und Anspielzeit) werden schnellstmöglich nach deren Ansetzung kommuniziert.



Der Cupfinal wird dann am Donnerstag, 21. Dezember, um 20.15 Uhr ausgetragen. Das Endspiel findet in der Halle eines der beiden Finalisten statt. Die vier Halbfinal-Teilnehmer können sich im Vorfeld um die Durchführung des Cupfinals bewerben - bei einer Finalqualifikation bestünde so für den HSC Suhr Aarau und dessen treue Anhänger die Hoffnung, erstmals seit 2012 wieder in den Genuss eines Cup-Heimspiels zu kommen, und dann erst noch im Finale.





Schweizer Cup Männer



Auslosung Halbfinals

Pfadi Winterthur – HSC Suhr Aarau

BSV Bern Muri – Kadetten Schaffhausen



Offizieller Spieltermin: Mittwoch, 6. Dezember.



Quelle: SHV / handball.ch