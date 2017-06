Am 24. und 25. Juni 2017 war Gansingen die Drehscheibe der Musik. Der Aarg. Kantonalmusiktag stand auf dem Programm. 34 Harmonie- und Brass Band Formationen mit insgesamt rund 1200 Aktiven präsentierten bei besten Verhältnissen ihr Können in der Fricktaler Gemeinde.

Unter der Leitung ihres Dirigenten, Reto Borer, präsentierte die MGM die schöne und vielfältige Komposition „Pilatus: Mountain of Dragons“ von Steven Reineke. Die MGM entführte die zahlreichen Besucher des Konzertsaals und die Jury in die Sagenwelt rund um den Pilatus. Die Jury bedankte sich für den Ausflug und gratulierte der MGM zu diesem Vortrag und der wahrgenommenen Spielfreude. Intonation, Rhythmik, Dynamik und der musikalische Ausdruck wurden bewertet und auf Verbesserungsmöglichkeiten und Schwachpunkte hingewiesen.

"Three, two, one… Lets' go!" Die Choreographien des Parademedleys klappten trotz der Hitze und engen Platzverhältnissen gut, die Musik schwappte aufs Publikum über und die Zuschauer am Strassenrand waren begeistert. Die Jury bewertete die MGM-Parade mit tollen 84.75 von möglichen 100 Punkten, was den Sieg in der Kategorie mit Evolutionen bedeutete.

Mit diesem tollen Erfolg liessen sich die Veteranen, Peter Müller für 35 Aktivjahre und für 25 Aktivjahre Stephan Guggisberg und Nathalie Müller, bei der anschliessenden Veteranenehrung im Festzelt gleich doppelt gut feiern. Herzlichen Dank an die MG Gansingen für die tadellose Organisation des Musiktages 2017.