Hilari in Kappel eröffnet die diesjährige Fasnacht

Die kälteren Temperaturen sind ein klares Zeichen, dass auch die fünfte Jahreszeit, die Fasnacht wieder kurz bevor steht. Eröffnet wird diese in Kappel traditionell mit dem Hilari, welcher in diesem Jahr am 11. Januar 2020 statt findet.

Auf dem Platz hinter dem Restaurant Linde wird wieder einiges geboten. Es treten verschiedene Guggen der Region auf und präsentieren die diesjährigen Klänge. Eines der Highlights wird auch in diesem Jahr wieder der Lampionumzug der Kinder sein, welcher beim Schulhaus startet und auf dem Hilari-Platz sein Ende finden wird. Jedes Kind kann anschliessend am Wettbewerb teilnehmen und einen Gutschein für den Europapark gewinnen.

Einer der Höhepunkte ist sicher die Proklamation, mit welcher die Fasnacht offiziell eingeläutet wird. Zwischendurch laden die diversen Stände mit heissen und kalten Getränken und etwas zu Essen auf. Wer sich aufwärmen will macht einen Abstecher ins Restaurant Linde oder tanzt in der Saustallbar noch bis in die Morgenstunden. Die teilnehmenden Vereine freuen sich auf viele Besucher.