Herren 1, 1. Liga – Sieg im Spitzenspiel

Spiel vom 1.3.2020, SG HV Olten 1 – Handball Emmen, Resultat 33:21 (18:14)

Die erste Mannschaft vom HV Olten stand am vergangenen Sonntagabend vor einer Herkules-Aufgabe. Der Gegner Emmen, bisher ungeschlagen in der Finalrunde, beeindruckte diese Saison stets mit einem brandgefährlichen Angriff und einem schnellen attraktivem Handballspiel. Doch die Aufgabe für die junge Mannschaft von Olten war klar, verstecken muss man sich überhaupt nicht. Der Sieg war das klare Ziel der Mannschaft, um dem Saisonziel Aufstieg einen Schritt näher zu kommen.

So starteten die Oltener auch in den Match. Mit grossem Elan und einer super Stimmung der Halle im Rücken bestimmte die Heimmannschaft schnell den Spielverlauf. Mit einem disziplinierten Angriffsspiel, einem super Rückzugsverhalten und einer herausragenden Deckungsarbeit konnte der HVO schon in der ersten Halbzeit eine Führung herausspielen. Das Spiel blieb über die ganze erste Halbzeit weiter hart umkämpft, attraktiv und schnell. Mit den vielen Wechseln auf der Seite von Olten konnten sich viele verschiedene Akteure ins Spielgeschehen einbringen. So brachte der HVO mit einer breiten Teamleistung eine 18:14-Führung in die Pause.

„Gewonnen ist das Spiel nach 60 Minuten!“ Dieses Motto machte sich in der zweiten Halbzeit im Spiel der Oltener bemerkbar. Direkt nach dem Schlusspfiff überzeugte Olten fortwährend mit einer disziplinierten Spielweise und einer grandiosen Deckungsarbeit. So konnte Olten die Führung schnell weiter aufbauen. In der 45. Minute stand es bereits 25:18 führ das Heimteam. Danach schien die Spannung langsam aus dem Spiel zu kommen. Trotzdem aber zeigt Olten bis in die 60. Minute weiterhin einen souveränen Auftritt. Das Spiel ging mit 33:21 klar zu Ende. Olten übernimmt die Tabellenführung. Nun heisst es diese Position und Leistung am nächsten Freitag in Emmen zu bestätigen.

Moritz Aufdenblatten