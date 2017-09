NLB- Landhockey Herren, 3. Runde und Cup 1/8 – Final

Im Cup 1/8 - Final schied Olten trotz Heimbonus gegen Basel aus, aber in Wettingen blieb der HCO in der Meisterschaft auf Kurs und siegte souverän 7:2!

Im Cup 1/8- Final gegen Basel kassierte man im Kleinholz bereits früh einen Gegentreffer, die Oltner Abwehr offenbarte Lücken gegen die Oberklassigen. Das Cupabenteuer schien frühzeitig zu Ende zu gehen. In der 18. Minute hätte Hunziker nach einer Strafecke aus der Nahdistanz treffen müssen, doch Basels Keeper parierte auch den Nachschuss. In der anschliessenden Strafecke rettete ein Basler Verteidiger auf der Linie für den geschlagenen Torwart. Die Oltner zeigten jetzt schönes Offensivhockey, Basel kämpfte mit letztem Einsatz. In der 30. Minute entwischte Fallegger der Basler Hintermannschaft und konnte alleine Richtung Tor ziehen, doch im Duell mit Basels Torwart fand er seinen Meister. Wenig später traf Knabenhans bei einer Strafecke den Pfosten, jetzt schien der Ausgleich überfällig. Aber Basel überzeugte in der ersten Halbzeit mit konsequenter Chancenauswertung: Stoms erhöhte kurz vor der Pause im Nachsetzen bei einer Strafecke auf 0:2. Damit war die Partie auf den Kopf gestellt!

In der 40. Minute kam die Erlösung, als Hengartners Schlenzball bei einer Strafecke endlich im Basler Tor einschlug. Jetzt schien für den HCO wieder alles möglich, der Bann war gebrochen. Doch die Gäste reagierten heftig und nur kurz darauf erhöhte Brönnimann nach schöner Einzelleistung auf 1:3. Olten fand seinen hohen Rhythmus wieder und Vitelli hatte in der 53. Minute die nächste Grosschance auf dem Krummstock, aber der Torschuss ging um Haaresbreite am Pfosten vorbei. Hunziker gelang fünf Minuten vor Spielende auf Pass von Schärer der Anschlusstreffer. Die Gastgeber ersetzten nun den Torwart durch einen elften Feldspieler, Basel kassierte zudem eine Gelbe Karte. In dieser Konstellation zog der HCO ein Powerplay auf, Basel wurde in eigener Abwehrzone eingekesselt. Trotz mehrerer Strafecken und Torchancen gelang dem Heimteam nichts Zählbares mehr.

Mit dieser bitteren Niederlage im Bauch fuhren die Oltner sonntags nach Wettingen. Die Wettinger bekamen dies zu spüren, nach einer Viertelstunde stand es bereits 3:0 für die Gäste. Zur Pause führte man bereits vorentscheidend mit 4:0. Die Wettinger kamen nun auch zu Toren, eine Doublette Roths sicherte aber Olten den Routinesieg.

Telegramme

HC Olten : Basler HC 2:3 (0:2)

Olten, Kleinholz.- 100 Zuschauer.- SR Bucher.- Tore: 8. Marelli 0:1. 35. Stoms 0:2 (KE). 40. Hengartner 1:2 (KE). 46. Brönnimann 1:3. 65. Hunziker 2:3.

HC Wettingen : HC Olten 2:7 (0:4)

Wettingen, Bernau.- 150 Zuschauer.- Tore: 2. Hengartner 0:1 (KE). 10. Hug 0:2. 15. Hunziker 0:3. 27. Schärer 0:4. 40. Bachofen 1:4. 42. Roth 1:5. 45. Roth 1:6. 50. Bachofen 2:6. 68. Hug 2:7.

HC Olten: Müller; Cyrill Roth, Hunziker, Gassner, Mirko Hug, Hengartner, Knabenhans, Wintenberger, Studemann, Vitelli, Borer, Fallegger, N. Muggli, Rindlisbacher, D. Schärer.