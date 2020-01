HC Olten steht vor wichtiger Runde!

Vorschau Landhockey Herren, NLA- Halle, 6. Runde

In der 6. Spielrunde trifft der HCO in der Stadthalle auf GC Zürich. Die Zürcher liegen in der Tabelle mit 13 Punkten auf Rang eins, gleichauf mit Wettingen und Luzern. Dahinter folgt Olten mit sechs Punkten Rückstand.

Da sich nur die besten vier Teams für die Finalrunde qualifizieren, braucht man unbedingt Punkte um diesen Rang zu sichern.

Das weiss auch der Oltner Trainerstab Joy/Wintenberger und wird deshalb die Mannschaft gegen GC offensiv einstellen. Wenn die Oltner Strafecke mit Hengartner als Schützen weiter so gut funktioniert wie bis anhzin, steht einem weiteren Sieg nichts mehr im Wege! Somit ist also für Spannung und Tore in der Stadthalle gesorgt.

Kader HC Olten: Rogger; Gassner, Roth, Hengartner, Knabenhans, Muggli, Wintenberger, Studemann, Eismann, D. Schärer, Berger.

Samstag, 11.01.2020 17.00 Uhr

HCO : GC Zürich (Olten, Stadthalle)