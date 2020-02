Kommendes Wochenende geht es für die HCO Damen um den Finaleinzug am Hallenmasters 2020 in Wettingen. Um 12:00 spielt man in der Sporthalle Tägi das Halbfinale gegen die Luzernerinnen.

In der Meisterschaft konnten die Damen aus Luzern den HC Olten im Hin- sowie auch im Rückspiel mit 3:1 bezwingen.

Das Team um Coach Marcus Ventar blickt trotz den zwei Niederlagen positiv auf das kommende Halbfinalspiel.

Die Damen des HC Olten würden sich über zahlreiche Fans vor Ort freuen!